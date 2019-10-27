СМИ рассказали о ликвидации главы ИГИЛ

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Телеканал Fox News со ссылкой на источник в администрации США сообщил о ликвидации лидера террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Тот якобы убит в ходе спецоперации американских военных.

Кроме того, о смерти лидера ИГИЛ также сообщает CNN и Newsweek. По данным СМИ, спецоперация по ликвидации Абу Бакр аль-Багдади прошла в сирийской провинции Идлиб.

Это не первое сообщение об убийстве лидера ИГИЛ: к примеру, о его смерти писали в 2017 году, причем со ссылкой на Минобороны России. Впоследствии информацию опровергла иранская разведка.