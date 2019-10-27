Amazon проиграл Microsoft в борьбе за военный контракт на $10 млрд. Вероятно, из-за Трампа

Пентагон заключил с компанией Microsoft десятилетний контракт на $10 млрд. Предметом контракта стало создание облачной инфраструктуры для хранения данных.

Ранее основным претендентом на этот контракт являлся Amamzon, в числе претендентов также были IBM и Oracle. При этом в Amazon уже выразили недоумение результатами тендера.

«Платформа Amazon Web Services является явным лидером в облачных вычислениях, исход [тендера] был бы иным, если бы он основывался на подробном анализе сравниваемых предложений», — передают «Ведомости» заявление компании со ссылкой на американские СМИ.

Сегодня CNN со ссылкой на источники сообщил, что против победы (и вообще участия) Amazon в тендере выступал президент США Дональд Трамп. Ранее Трамп неоднократно негативно высказывался в адрес гендиректора интернет-гиганта Джеффа Безоса

