Спортсмен из Челнов взял «золото» на Всемирных военных играх

В соревнованиях по тхэквондо в рамках VII Всемирных военных игр в Китае золотую медаль взял представитель Татарстана, уроженец Набережных Челнов Рафаэль Камалов. Спортсмен соревновался в весовой категории до 87 кг.

В финале со счетом 28:9 Камалов победил Энкарнасиона Мойсиса Фернандеза из Доминиканской Республики. Третьими стали китаец Кай Женг и египтянин Сиф Эйсса.

По итогам 2018 года Рафаэль Камалов был признан спортсменом года Международного военно-спортивного совета (CISM), передает пресс-служба Минспорта Татарстана.

