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Спортсмен из Челнов взял «золото» на Всемирных военных играх

11:42, 27.10.2019 1
Спортсмен из Челнов взял «золото» на Всемирных военных играх
Фото: minsport.tatarstan.ru (Рафаэль Камалов - слева)

В соревнованиях по тхэквондо в рамках VII Всемирных военных игр в Китае золотую медаль взял представитель Татарстана, уроженец Набережных Челнов Рафаэль Камалов. Спортсмен соревновался в весовой категории до 87 кг.

В финале со счетом 28:9 Камалов победил Энкарнасиона Мойсиса Фернандеза из Доминиканской Республики. Третьими стали китаец Кай Женг и египтянин Сиф Эйсса.

По итогам 2018 года Рафаэль Камалов был признан спортсменом года Международного военно-спортивного совета (CISM), передает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Спорт Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 окт
    С ума сойти, оказывается и такие есть.а спортсмены переезжают с одних игр на другие. С олимпиады на универсиаду,далее на европейские игры и т.д.
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