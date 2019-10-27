«Синтез» свел вничью второй матч с волгоградским «Спартаком»

«Синтез» в домашнем матче в рамках чемпионата России по водному поло сыграл вничью с волгоградским «Спартаком» — 11:11.

Спасительным для казанцев оказался выстрел Бугайчука, сравнявший счет за две с лишним минут до окончания встречи. Благодаря этому голу «Синтез» смог уйти от поражения, а сам игрок оформил хет-трик. В составе гостей три мяча забил капитан команды Агарков и Ашаев.

Таким образом, «Синтез» в двух матчах в Казани набрал 3 балла и вышел на первое место в турнирной таблице по потерянным очкам.

«Синтез» Казань — «Спартак-Волгоград» — 11:11 (2:1, 3:6, 3:2, 3:2).

«Синтез» Казань: Антонов — Лазарев (2), Зиннуров (1), Одинцов (кап.), Бугайчук (3), Краснов (1), Деревянкин, Андрюков, Миронов, Рыжов-Аленичев, Лисунов (2), Латыпов (2) — Макас.

«Спартак-Волгоград»: Федотов — Еськов, Шейкин (1), Чешев, Мерш, Ашаев (3), Халтурин (2), Нежинский, Шайхутдинов (1), Рудай, Киселев (1), Агарков (кап.) (3) — Федоров.