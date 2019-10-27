Ученые опровергли популярную теорию о причинах вымирания неандертальцев

Антропологи выяснили, что неандертальцы были хорошо знакомы с разведением огня. Группа ученых из Университета Коннектикута опровергла распространенную версию о вымирании этих древних людей из-за неумения использовать огонь.

Благодаря геохимическим исследованиям антропологи нашли случаи, когда некоторые неандертальцы, использующие огонь, могли его добыть не только во время лесных пожаров, пишет Scientific Reports.

Важным компонентом этого исследования являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они высвобождаются при сжигании органических материалов, и могут многое рассказать археологам. ПАУ бывают двух видов: легкие и тяжелые. Легкие переносятся на огромные расстояния, в то время как тяжелые остаются на месте костра. В ходе исследования ученые проанализировали легкие ПАУ, найденные в знаменитой неандертальской пещере Лусакерт в Армении, и тяжелые ПАУ, обнаруженные вне пещеры, доказывающие наличие лесных пожаров. Ученые также изучили изотопы окаменелых растений, чтобы определить, каким был климат в те времена.

Всего было проанализировано 18 осадочных слоев пещеры Лусакерт, рассказывающие историю периода от 60 000 до 40 000 лет до нашей эры. Тяжелые ПАУ, найденные в этих слоях, наряду с другими археологическими данными, указывают на постоянное наличие огня в пещере. Однако в тот же период пожары за пределами пещеры были редким явлением. Более того, изотопные данные не указывают на благоприятные для возникновения пожаров условия, наподобие засухи. Это позволяет поставить под сомнение гипотезу о том, что неандертальцы использовали исключительно огонь лесных пожаров. Новые данные указывают на самостоятельное разведение огня этими древними людьми.