В Казани прохожие спасли сову от стаи ворон — видео

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В Казани прохожим пришлось спасать сову от стаи напавших на нее ворон. После вызволения пернатого хищника отнесли к ветеринару, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Специалисты не выявили травм у птицы и ночью отпустили ее на волю в лесу.

Эта сова носит название Неясыть обыкновенная. Заведующий ветеринарной клиникой Айнур Яруллин рассказал, что вороны тоже являются хищниками и сова для них конкурент. При этом сова, прилетая в город, вторгается на территорию ворон.