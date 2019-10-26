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Штаб Навального в Казани сообщил о смерти Эльвиры Дмитриевой

16:51, 26.10.2019 3
Штаб Навального в Казани сообщил о смерти Эльвиры Дмитриевой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Координатор штаба Навального в Казани Эльвира Дмитриева скончалась. Об этом сообщили сами активисты штаба.

«Друзья, тяжелая новость: после продолжительной болезни скончалась координатор нашего штаба Эльвира Дмитриева», — сообщается в аккаунтах организации в соцсетях.

Активисты отметили, что работа штаба продолжится.

О времени и месте прощания с Дмитриевой пока не сообщается. В штабе Навального обещают опубликовать эту информацию позднее.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 окт
    Очень жаль ,хрупкая женщина,с мужским характером
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    Анонимно 27 окт
    А вот не стала бы связываться с бандитом Навальным и до сих пор жила бы....
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    Анонимно 27 окт
    дурак
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