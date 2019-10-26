Штаб Навального в Казани сообщил о смерти Эльвиры Дмитриевой

Координатор штаба Навального в Казани Эльвира Дмитриева скончалась. Об этом сообщили сами активисты штаба.

«Друзья, тяжелая новость: после продолжительной болезни скончалась координатор нашего штаба Эльвира Дмитриева», — сообщается в аккаунтах организации в соцсетях.

Друзья, тяжёлая новость: после продолжительной болезни скончалась координатор нашего штаба Эльвира Дмитриева @El_Dmi. Она работала в штабе с самого открытия и до последних сил направляла работу нашей команды.



От лица всех коллег приносим свои соболезнования семье Эльвиры. pic.twitter.com/as4JwEiNF3 — Штаб Навального в Казани (@teamnavalny_kzn) 26 октября 2019 г.

Активисты отметили, что работа штаба продолжится.

О времени и месте прощания с Дмитриевой пока не сообщается. В штабе Навального обещают опубликовать эту информацию позднее.