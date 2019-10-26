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Владимир Алекно: «Сезон ожидается тяжелый, «Зениту» нужно возвращать чемпионство»

16:29, 26.10.2019
Владимир Алекно: «Сезон ожидается тяжелый, «Зениту» нужно возвращать чемпионство»
Фото: vk.com/volleyzenit

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

— Финансирование есть, это главное. Сезон ожидается тяжелый, напряженный, рабочий. Задачи перед клубом никто и никогда не менял, нужно возвращать чемпионство.

Я доволен, как идет тренировочный процесс. Появилось больше времени взглянуть на что-то со стороны, но прямо сейчас не вижу смысла в контроле и помощи. Алексей Вербов сам справляется и выстраивает тренировочные циклы, — передает слова Алекно корреспондент «Реального времени».

СпортВолейбол Татарстан
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