Владимир Алекно: «Сезон ожидается тяжелый, «Зениту» нужно возвращать чемпионство»

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

— Финансирование есть, это главное. Сезон ожидается тяжелый, напряженный, рабочий. Задачи перед клубом никто и никогда не менял, нужно возвращать чемпионство.

Я доволен, как идет тренировочный процесс. Появилось больше времени взглянуть на что-то со стороны, но прямо сейчас не вижу смысла в контроле и помощи. Алексей Вербов сам справляется и выстраивает тренировочные циклы, — передает слова Алекно корреспондент «Реального времени».

