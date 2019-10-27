День в истории: создание «Ленкома», миллиардное население Китая, день рождения Виктора Гусева и Игоря Бутмана
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 27 октября. В этот день отмечается:
- ЮНЕСКО — Всемирный день аудиовизуального наследия
В этот день произошло:
- 1553 — в Женеве протестантами сожжен Мигель Сервет — мыслитель, теолог, естествоиспытатель и врач.
- 1806 — спустя несколько дней после победы при Йене и Аурштедте Наполеон I триумфально вошел в Берлин.
- 1873 — американец Джозеф Глидден патентует колючую проволоку.
- 1901 — в Москве впервые полностью исполнен второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
- 1927 — в Москве открыт Центральный театр рабочей молодежи, впоследствии преобразованный в «Ленком».
- 1959 — в массовой печати впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС «Луна-3», оно появилось в газете «Правда» и в других советских изданиях.
- 1982 — КНР объявила, что численность населения «поднебесной» превысила миллиард.
- 1999 — теракт в армянском парламенте. От рук террористов погибли восемь депутатов, пострадали еще 30.
- 2017 — Каталония заявила о независимости от Испании.
В этот день родились:
- 1728 — Джеймс Кук (ум. 1779), английский мореплаватель.
- 1759 — Якоб II Бернулли (ум. 1789), швейцарский ученый-механик.
- 1811 — Айзек Зингер (ум. 1875), американский изобретатель и промышленник, основатель компании «Зингер».
- 1858 — Теодор Рузвельт (ум. 1919), 26-й президент США (1901—1909).
- 1898 — Зинаида Ермольева (ум. 1974), советский микробиолог и эпидемиолог, создательница антибиотиков, академик АМН СССР.
- 1939 — Джон Клиз, английский актер, участник комик-группы «Монти Пайтон».
- 1955 — Виктор Гусев, российский телеведущий, спортивный комментатор Первого канала.
- 1961 — Игорь Бутман, советский и российский джазовый музыкант, саксофонист, народный артист России.
В этот день умерли:
- 1918 — казнен Александр Протопопов (р. 1866), российский политик, крупный помещик и промышленник.
- 1949 — Борис Добронравов (р. 1896), актер, мастер художественного слова, народный артист СССР.
- 1974 — Людмила Павличенко (р. 1916), самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза.
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