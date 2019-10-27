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День в истории: создание «Ленкома», миллиардное население Китая, день рождения Виктора Гусева и Игоря Бутмана

01:41, 27.10.2019
День в истории: создание «Ленкома», миллиардное население Китая, день рождения Виктора Гусева и Игоря Бутмана
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 27 октября. В этот день отмечается:

  • ЮНЕСКО — Всемирный день аудиовизуального наследия

В этот день произошло:

  • 1553 — в Женеве протестантами сожжен Мигель Сервет — мыслитель, теолог, естествоиспытатель и врач.
  • 1806 — спустя несколько дней после победы при Йене и Аурштедте Наполеон I триумфально вошел в Берлин.
  • 1873 — американец Джозеф Глидден патентует колючую проволоку.
  • 1901 — в Москве впервые полностью исполнен второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
  • 1927 — в Москве открыт Центральный театр рабочей молодежи, впоследствии преобразованный в «Ленком».
  • 1959 — в массовой печати впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС «Луна-3», оно появилось в газете «Правда» и в других советских изданиях.
  • 1982 — КНР объявила, что численность населения «поднебесной» превысила миллиард.
  • 1999 — теракт в армянском парламенте. От рук террористов погибли восемь депутатов, пострадали еще 30.
  • 2017 — Каталония заявила о независимости от Испании.

В этот день родились:

  • 1728 — Джеймс Кук (ум. 1779), английский мореплаватель.
  • 1759 — Якоб II Бернулли (ум. 1789), швейцарский ученый-механик.
  • 1811 — Айзек Зингер (ум. 1875), американский изобретатель и промышленник, основатель компании «Зингер».
  • 1858 — Теодор Рузвельт (ум. 1919), 26-й президент США (1901—1909).
  • 1898 — Зинаида Ермольева (ум. 1974), советский микробиолог и эпидемиолог, создательница антибиотиков, академик АМН СССР.
  • 1939 — Джон Клиз, английский актер, участник комик-группы «Монти Пайтон».
  • 1955 — Виктор Гусев, российский телеведущий, спортивный комментатор Первого канала.
  • 1961 — Игорь Бутман, советский и российский джазовый музыкант, саксофонист, народный артист России.

В этот день умерли:

  • 1918 — казнен Александр Протопопов (р. 1866), российский политик, крупный помещик и промышленник.
  • 1949 — Борис Добронравов (р. 1896), актер, мастер художественного слова, народный артист СССР.
  • 1974 — Людмила Павличенко (р. 1916), самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза.
ОбществоИстория
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