День в истории: создание «Ленкома», миллиардное население Китая, день рождения Виктора Гусева и Игоря Бутмана

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 27 октября. В этот день отмечается:

ЮНЕСКО — Всемирный день аудиовизуального наследия

В этот день произошло:

1553 — в Женеве протестантами сожжен Мигель Сервет — мыслитель, теолог, естествоиспытатель и врач.

1806 — спустя несколько дней после победы при Йене и Аурштедте Наполеон I триумфально вошел в Берлин.

1873 — американец Джозеф Глидден патентует колючую проволоку.

1901 — в Москве впервые полностью исполнен второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

1927 — в Москве открыт Центральный театр рабочей молодежи, впоследствии преобразованный в «Ленком».

1959 — в массовой печати впервые опубликовано изображение обратной стороны Луны, полученное АМС «Луна-3», оно появилось в газете «Правда» и в других советских изданиях.

1982 — КНР объявила, что численность населения «поднебесной» превысила миллиард.

1999 — теракт в армянском парламенте. От рук террористов погибли восемь депутатов, пострадали еще 30.

2017 — Каталония заявила о независимости от Испании.

В этот день родились:

1728 — Джеймс Кук (ум. 1779), английский мореплаватель.

1759 — Якоб II Бернулли (ум. 1789), швейцарский ученый-механик.

1811 — Айзек Зингер (ум. 1875), американский изобретатель и промышленник, основатель компании «Зингер».

1858 — Теодор Рузвельт (ум. 1919), 26-й президент США (1901—1909).

1898 — Зинаида Ермольева (ум. 1974), советский микробиолог и эпидемиолог, создательница антибиотиков, академик АМН СССР.

1939 — Джон Клиз, английский актер, участник комик-группы «Монти Пайтон».

1955 — Виктор Гусев, российский телеведущий, спортивный комментатор Первого канала.

1961 — Игорь Бутман, советский и российский джазовый музыкант, саксофонист, народный артист России.

В этот день умерли: