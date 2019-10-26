«Синтез» обыграл волгоградский «Спартак», отыгравшись с 0:2

«Синтез» в домашнем матче в рамках чемпионата России по водному поло одержал волевую победу над волгоградским «Спартаком» — 9:8.

В самом начале матча гости повели 0:2, но казанцы смогли выправить ход встречи. Дубли Деревянкина и Рыжова-Аленичева принесли итоговую победу «Синтезу» — 9:8.

Сегодня команды проведут ответную встречу. Начало матча в 18.00 по мск, в бассейне «Оргсинтез» в Казани.

«Синтез» — «Спартак-Волгоград» — 9:8 (2:2, 3:2, 2:3, 2:1).

Голы: Деревянкин, Рыжов-Аленичев — по 2, Лазарев, Зиннуров, Закиров, Андрюков, Латыпов — по 1 — Халтурин — 2, Чешев, Шейкин, Ашаев, Нежинский, Рудай, Киселев — 1.

