В пятницу две пробки в Казани растянулись на 4,7 километра

Самыми длинными пробками в Казани на сегодня стали заторы на улицах Мира и Азина утром и вечером. В обоих случаях они растянулись на 4,7 км.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 8:01 утра движение было затруднено на участке от трассы М7 до Сибирского тракта, а в 18:41 — в обратном направлении. В первом случае затор продержался 50 минут, а во втором — 1 час.

В число самых длинных пробок вошли также загруженные участки проспекта Победы (4,1 км), проспекта Ямашева (3,2 км) и улиц Достоевского, Аделя Кутуя и Сахарова (3,1 км).

Напомним, что сегодня максимальная загруженность дорог в Казани достигала девяти баллов.