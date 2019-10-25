В состав сборной на Кубок Карьяла вошли три игрока «Салавата», по двое из «Нефтехимика» и «Ак Барса»

Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил состав на финский этап Евротура — Кубок Карьяла.

В списке оказались три игрока «Салавата Юлаева» — Сергеев, Кадейкин и Сошников, двое из «Нефтехимика» — Шарипзянов и Порядин, а также Ожиганов и Фазылзянов из «Ак Барса».

Также впервые в сборную приглашен нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров.

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» Москва), Александр Самонов (СКА).



Защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артем Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов, Игорь Ожиганов (оба — «Ак Барс»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»).



Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все — ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой (все — СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба — «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).