«Закинь орлу на мобилку»: птица, улетевшая в Иран, разорила сибирских орнитологов
Жители России собрали уже более 100 тыс. рублей на оплату СМС-сообщений для отслеживания перемещения степных орлов, которое ведут российские орнитологи.
Весной и летом 2019 года орнитологи пометили спутниковыми передатчиками пять степных орлов на Алтае и в Туве. Год назад ученым удалось установить передатчики на восемь степных орлов. Все установленные передатчики до сих пор работают.
Однако в начале ноября руководитель проекта по мечению орлов Игорь Карякин сообщил о том, что в ближайшее время ученые не смогут отслеживать миграцию птиц. Дело в том, что птицы отправились на зимовку в Иран и Пакистан, денег, чтобы писать СМС оттуда, не хватает. По данным Карякина, орлиные перелеты уже привели к отрицательному балансу в 240 тыс. рублей.
Чтобы собрать средства, потраченные орлицей, ученые запустили акцию «Закинь орлу на мобилку».
«Сейчас трех орлов до конца года оплатили — это 25 тысяч. Из проблемных еще пять и пять на подходе в жуткий роуминг. Люди кидают деньги кто по 100, кто по 400 рублей. Надеюсь, хотя бы еще на двух орлов удастся собрать деньги», — сообщил Карякин.
C помощью частых СМС можно узнать, как орел преодолевает препятствия, где останавливается на ночлег, где зимует. Данные с трекеров позволяют понять миграционные пути птиц и принять меры по сохранению пернатых, пишет «РИА Новости».
Ранее стало известно, что пчелы научились преодолевать барьер восприятия, существующий у рыб и человека.
Справка
Степной орел был самым многочисленным орлом Северной Евразии 30 лет назад, однако сейчас его численность сильно сократилась, а гнездовой ареал сильно сжался. В мире насчитывается не более 40 тысяч пар степных орлов, из них в России обитает от 2,1 до 3,1 тысячи пар.
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