«Закинь орлу на мобилку»: птица, улетевшая в Иран, разорила сибирских орнитологов

Жители России собрали уже более 100 тыс. рублей на оплату СМС-сообщений для отслеживания перемещения степных орлов, которое ведут российские орнитологи.

Весной и летом 2019 года орнитологи пометили спутниковыми передатчиками пять степных орлов на Алтае и в Туве. Год назад ученым удалось установить передатчики на восемь степных орлов. Все установленные передатчики до сих пор работают.

Однако в начале ноября руководитель проекта по мечению орлов Игорь Карякин сообщил о том, что в ближайшее время ученые не смогут отслеживать миграцию птиц. Дело в том, что птицы отправились на зимовку в Иран и Пакистан, денег, чтобы писать СМС оттуда, не хватает. По данным Карякина, орлиные перелеты уже привели к отрицательному балансу в 240 тыс. рублей.

Чтобы собрать средства, потраченные орлицей, ученые запустили акцию «Закинь орлу на мобилку».

«Сейчас трех орлов до конца года оплатили — это 25 тысяч. Из проблемных еще пять и пять на подходе в жуткий роуминг. Люди кидают деньги кто по 100, кто по 400 рублей. Надеюсь, хотя бы еще на двух орлов удастся собрать деньги», — сообщил Карякин.

C помощью частых СМС можно узнать, как орел преодолевает препятствия, где останавливается на ночлег, где зимует. Данные с трекеров позволяют понять миграционные пути птиц и принять меры по сохранению пернатых, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что пчелы научились преодолевать барьер восприятия, существующий у рыб и человека.