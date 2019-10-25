Ford анонсировал премьеру нового кроссовера

Американский производитель авто Ford представит 17 ноября новый электрический кроссовер. Название машины пока держится в секрете.

Внешний вид автомобиля будет выполнен в стилистике купе Ford Mustang. В салоне на передней панели будет большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Кроме того, в машине появится цифровая приборная доска. Появится возможность выбрать автомобиль в двух версиях с разными типами аккумуляторов. А максимальный запас хода нового автомобиля без подзарядки составит около 600 км.

Поклонники марки делают предположения: назовут ли новинку Ford Mustang Mach-E или электрокар получит совершенно другое имя, пишет Autocar.

Ранее сообщалось, что компания Mitsubishi объявила о прекращении поставок в Россию легендарных внедорожников Pajero. Последняя партия из 500 автомобилей уже завезена и поступит в продажу в ноябре.

