Продукцию самозанятых Татарстана начали принимать в сортировочном центре OZON

Сегодня состоялась тестовая приемка товаров у татарстанских производителей в новом сортировочном центре OZON на Оренбургском тракте. Это первый логистический хаб в России, организованный специально для самозанятых и региональных предпринимателей.

Сейчас на Ozon зарегистрировано порядка 200 товаропроизводителей из Республики Татарстан, до недавнего момента они отправляли свои товары в центральный логистический центр компании в Твери или в хаб в Московской области.

Новый сортировочный центр площадью порядка 2 000 кв. метров может обрабатывать до 20 000 посылок в сутки, или 1,5 млн. единиц в месяц. Таким образом, он способен принимать товары от сотен товаропроизводителей.

— Интернет-торговля кардинальным способом изменит ситуацию на рынке Татарстана, и, прежде всего, открывшийся сегодня сортировочный центр откроет самозанятым новые рынки сбыта, — отметил министр экономики Фарид Абдулганиев. — Сейчас 9 из 10 продавцов в регионах ограничены своим регионом или городом в связи с тем, что логистика слишком дорогая и сложная. Маркетплейс — это «окно» для предпринимателей за пределы региона и за пределы страны, — заявил министр.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы 39 тыс. самозанятых, а также 3 тыс. 600 иногородних, указавших в приложении «Мой налог» Татарстан регионом своей деятельности. Причем 83% из всех зарегистрированных самозанятых раньше не занимались предпринимательством легально и налоги не платили.