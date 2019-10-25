В Шигалях соседи помогли женщинам выбраться из горящего дома и потушили пожар

В селе Шигали Высокогорского района Татарстана соседи спасли двух женщин из горящего дома и сами смогли потушить пожар.

Вчера вечером там загорелся частный жилой дом. На площади в 12 квадратных метров загорелись натяжные потолки.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, их встретили хозяева дом, которые сообщили, что там никого нет и возгорание ликвидировано.

Оказалось, что их соседка вышла в сарай и заметила, как из дома валит густой дым. Женщина схватила огнетушитель, вместе с мужчиной они забрались по строительным лесам на второй этаж и помогли выбраться хозяйкам жилища. После этого при помощи порошкового огнетушителя соседи потушили горящий потолок.

Причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования (короткое замыкание), сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Казани погибла пожилая супружеская пара.

