В Шигалях соседи помогли женщинам выбраться из горящего дома и потушили пожар
В селе Шигали Высокогорского района Татарстана соседи спасли двух женщин из горящего дома и сами смогли потушить пожар.
Вчера вечером там загорелся частный жилой дом. На площади в 12 квадратных метров загорелись натяжные потолки.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, их встретили хозяева дом, которые сообщили, что там никого нет и возгорание ликвидировано.
Оказалось, что их соседка вышла в сарай и заметила, как из дома валит густой дым. Женщина схватила огнетушитель, вместе с мужчиной они забрались по строительным лесам на второй этаж и помогли выбраться хозяйкам жилища. После этого при помощи порошкового огнетушителя соседи потушили горящий потолок.
Причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования (короткое замыкание), сообщили в пресс-службе МЧС РТ.
Ранее сообщалось, что на пожаре в Казани погибла пожилая супружеская пара.
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