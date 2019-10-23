На пожаре в Казани погибли двое пожилых людей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сегодня в Казани произошел пожар в квартире девятиэтажного дома по адресу: Ямашева, 60. На пожаре обнаружили тела двух погибших.

Информация о пожаре поступила в региональное МЧС в 20:24, открытое горение на площади 3 кв. м ликвидировали уже в 20:39.

Личности погибших устанавливаются, по предварительной информации это супруги — мужчина 1941 г. р. и женщина 1941 г. р.

Причина пожара пока неизвестна. Как сообщает пресс-служба МЧС Татарстана, на месте по установлению причин пожара и гибели людей работают дознаватели Государственного пожарного надзора.

