КАМАЗ загорелся на улице в Уфе
Сегодня утром грузовик КАМАЗ попал в аварию на пересечении улиц Вологодской — Орджоникидзе в Уфе. Автомобиль столкнулся с опорой линии электропередач, кабина загорелась.
Фотографии инцидента появились сегодня в социальных сетях.
На место прибыли силы регионального МЧС в количестве двух единиц техники и шести человек личного состава. Проведено тушение. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии
Напомним, в начале октября в автобусе в Уфе произошел взрыв в моторном отсеке, пострадали трое.
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