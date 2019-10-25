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КАМАЗ загорелся на улице в Уфе

10:40, 25.10.2019
КАМАЗ загорелся на улице в Уфе
Фото: instagram.com/bash.dtp.official/

Сегодня утром грузовик КАМАЗ попал в аварию на пересечении улиц Вологодской — Орджоникидзе в Уфе. Автомобиль столкнулся с опорой линии электропередач, кабина загорелась.

Фотографии инцидента появились сегодня в социальных сетях.

На место прибыли силы регионального МЧС в количестве двух единиц техники и шести человек личного состава. Проведено тушение. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии

Напомним, в начале октября в автобусе в Уфе произошел взрыв в моторном отсеке, пострадали трое.

Происшествия Башкортостан
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