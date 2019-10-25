Минсельхозпрод Татарстана оказался лидером в рейтинге органов управления АПК

Минсельхозпрод Татарстана занял первое место в рейтинге информационной активности органов управления агропромышленного комплекса по итогам третьего квартала 2019 года.

Так, ведомство было признано лучшим по России в части освещения в СМИ ключевых событий и приоритетов развития отрасли.

Наряду с министерством Татарстана в десятку лучших вошли органы управления агропромышленного комплекса Московской области (2-е место), Республики Башкортостан (3-е место), Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, Тульской, Челябинской и Новосибирской областей и Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года в Татарстане пройдет Международный конгресс сельской молодежи. Грант президента РФ в размере 3,6 млн рублей на проведение мероприятия получило Аграрное молодежное объединение РТ.

