Новости происшествий

17:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Рецидивиста из Елабуги осудили за нападение на пенсионерку

10:09, 25.10.2019
Рецидивиста из Елабуги осудили за нападение на пенсионерку
Фото: torange.biz

Суд на 9 лет отправил в колонию особого режима жителя Елабуги, обвиняемого в нападении на 80-летнюю женщину. На его счету уже есть пять судимостей за убийство, грабеж, угон, кражу и другие преступления.

Нападение произошло в апреле этого года: подсудимый, будучи пьяным, через незапертую дверь ворвался в квартиру пенсионерки. Нападавший повалил пенсионерку на диван и, угрожая ножом, потребовал денег. При этом он ранил женщину в кисть.

Обыскав помещение и не найдя ничего ценного, злоумышленник сбежал, похитив из квартиры продукты питания и вино.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина убил брата ножом в попытке повторить сцену из фильма.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров