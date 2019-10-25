Рецидивиста из Елабуги осудили за нападение на пенсионерку

Суд на 9 лет отправил в колонию особого режима жителя Елабуги, обвиняемого в нападении на 80-летнюю женщину. На его счету уже есть пять судимостей за убийство, грабеж, угон, кражу и другие преступления.

Нападение произошло в апреле этого года: подсудимый, будучи пьяным, через незапертую дверь ворвался в квартиру пенсионерки. Нападавший повалил пенсионерку на диван и, угрожая ножом, потребовал денег. При этом он ранил женщину в кисть.

Обыскав помещение и не найдя ничего ценного, злоумышленник сбежал, похитив из квартиры продукты питания и вино.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина убил брата ножом в попытке повторить сцену из фильма.

