В Татарстане мужчина убил брата в попытке повторить сцену из фильма

Следком Татарстана предъявил обвинения в убийстве 46-летнему жителю Камских Полян. Жертвой стал 45-летний брат обвиняемого.

По версии следствия, убийство произошло 19 октября, когда братья смотрели фильм по телевизору и пили спиртное.

— В какой-то момент потерпевший заявил, что обвиняемый не сможет совершить убийство, которое незадолго до этого они увидели на экране. В ответ мужчина взял со стола нож и нанес брату два ранения в грудь и живот. После этого мужчины легли спать, — сообщает пресс-служба Следкома.

После пробуждения мужчина обнаружил, что брат умер и вызвал скорую. В рамках следствия он признал вину, сейчас его заключили под стражу.