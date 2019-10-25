В Кремле объяснили списание долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрии Песков объяснил, что списание африканским странам многомиллиардных долгов открывает путь для работы компаний на континенте.

«Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка», — сказал он.

Песков отметил, что долги эти были невозвратными, а теперь наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, а также платить большие налоги, в том числе и в бюджет России.

Кроме того, пресс-секретарь Путина раскритиковал «околоэкспертных специалистов», недовольных списанием долгов африканских стран. По его словам, списание долгов произошло давно, «это не результат последних нескольких дней».

Он напомнил, что в 1996 году Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, Россия тогда к этой инициативе присоединилась, передает «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности африканских стран на сумму свыше $20 млрд.

