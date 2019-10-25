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Экономика

В Кремле объяснили списание долгов африканским странам

08:58, 25.10.2019 3
В Кремле объяснили списание долгов африканским странам
Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрии Песков объяснил, что списание африканским странам многомиллиардных долгов открывает путь для работы компаний на континенте.

«Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка», — сказал он.

Песков отметил, что долги эти были невозвратными, а теперь наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, а также платить большие налоги, в том числе и в бюджет России.

Кроме того, пресс-секретарь Путина раскритиковал «околоэкспертных специалистов», недовольных списанием долгов африканских стран. По его словам, списание долгов произошло давно, «это не результат последних нескольких дней».

Он напомнил, что в 1996 году Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, Россия тогда к этой инициативе присоединилась, передает «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности африканских стран на сумму свыше $20 млрд.

ЭкономикаФинансыОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    а почему жителям страны не списывать кредитов на 20миллиардов долларов. для своего народа денег нет, а для чужих миллиардами списывают и миллиардами снова дают.
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    Анонимно 25 окт
    Списывают через банкротство, или через вексель... ????
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  • Анонимно 25 окт
    Ну вот РФ всегда все прощает и списывает,а нам никто еще ничего не простил
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