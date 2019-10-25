В этот день 100 лет назад родилась немецкая летчица Беате Узе — основательница первого секс-шопа

В этот день в 1919 году родилась Беате Узе — немецкая летчица и предпринимательница. Она известна как основательница первого в мире магазина товаров для взрослых, который затем развился в торговую империю Beate Uhse AG.

Узе родилась в курортном Кранце (сейчас это российский Зеленоградск). Летную школу она начала посещать в 1937 году и до Второй мировой войны занималась спортивными полетами. Во время войны она служила в люфтваффе в эскадрилье перегонщиков самолетов, в 1945-м она потеряла мужа.

Именно из-за службы в люфтваффе карьера пилота после войны для беате Узе оказалась закрыта. В поисках способа прокормить семью она начала выпускать брошюру о противозачаточных методах, затем основала компанию по продаже презервативов по почте. В 1962 году она открывает во Фленсбурге свой первый магазин «Спецмагазин гигиены брака» — первый в мире секс-шоп.

Ее компания Beate Uhse AG вышла на биржу в 1999 году, за два года до смерти предпринимательницы. В ходе IPO цена акций возросла в 64 раза.

Тем не менее Beate Uhse AG объявил о собственном банкротстве в 2017 году. По мнению аналитиков, это произошло из-за сильной конкуренции со стороны онлайн-магазинов интимных товаров, старейший же секс-шоп не смог на равных встроиться в интернет-торговлю.

