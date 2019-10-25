День в истории: первая микроволновка, первое «Поле чудес», Windows XP
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 25 октября. В этот день отмечается:
- Россия — День таможенника.
В этот день произошли следующие знаменательные события:
- 1147 — осада Лиссабона (один из главных эпизодов второго крестового похода и Реконкисты).
- 1653 — в царствование Алексея Михайловича издан Таможенный устав, установивший единую рублевую пошлину на территории России. Ныне отмечается как День таможенника (с 1995 года).
- 1817 — в Москве на Воробьевых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа Спасителя по проекту А.Л. Витберга.
- 1854 — Балаклавское сражение, крупнейшая битва Крымской войны.
- 1900 — Англия аннексировала южноафриканское государство буров Трансвааль.
- 1920 — в четырех канадских провинциях принят «сухой закон».
- 1929 — Биржевой крах 1929 года, ставший началом всемирного экономического кризиса 1929—1933 гг.
- 1942 — английское правительство ввело ограничения на содержание сахара и джема в пирогах.
- 1948 — в Чехословакии учреждены исправительно-трудовые лагеря.
- 1955 — американская фирма Tappan Company впервые представила микроволновую печь.
- 1962 — Карибский кризис: посол США в ООН Эдлай Стивенсон на заседании СБ демонстрирует фотографии советских ракет на Кубе.
- 1962 — Хрущев в личном послании к Дж. Кеннеди согласился вывести с Кубы советские ракеты в случае отказа США от захвата Кубы.
- 1977 — учреждено звание «Народный врач СССР».
- 1990 — первый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле чудес».
- 1990 — в СССР принят закон о свободе вероисповедания.
- 2000 — катастрофа Ил-18 под Батуми, погибли 84 человека.
- 2001 — выпущена система Microsoft Windows XP.
- 2009 — крупнейший террористический акт в Багдаде, погибли более 160 человек.
- 2010 — землетрясение силой 7,7 балла возле островов Ментавай к западу от Суматры в Индонезии, вызвавшее волну цунами.
В этот день родились:
- 1820 — Михаил Достоевский (ум. 1864), русский писатель и издатель, старший брат Ф. М. Достоевского.
- 1825 — Иоганн Штраус (сын) (ум. 1899), австрийский композитор, дирижер и скрипач, «король вальса».
- 1881 — Пабло Пикассо (ум. 1973), испанский художник.
- 1883 — Александр Егоров (расстрелян в 1939), один из первых маршалов Советского Союза.
- 1919 — Беате Узе (ум. 2001), немецкая летчица, каскадер, создательница первого в мире секс-шопа. Сегодня АО Беате Узе — это представленный на бирже мировой лидер в торговле «эротическими принадлежностями».
- 1926 — Галина Вишневская (ум. 2012), оперная певица (сопрано), актриса, театральный режиссер, педагог, народная артистка СССР, жена М. Ростроповича.
- 1929 — Павел Бунич (ум. 2001), советский и российский экономист, академик, депутат Госдумы.
- 1955 — Маттиас Ябс, гитарист немецкой группы Scorpions.
- 1961 — Чад Смит, ударник американской группы Red Hot Chili Peppers.
- 1969 — Алекс Уэбстер, бас-гитарист американской группы Cannibal Corpse.
- 1979 — Михаил Галустян, российский шоумен, юморист.
- 1984 — Кэти Перри, американская поп-певица.
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