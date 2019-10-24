В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, что в настоящее время никто не думает о преемнике главы государства, поскольку до выборов еще далеко.

«До выборов президентских еще далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», — цитирует «РИА Новости» представителя Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть в данный момент, уточняет RT.

У Пескова также спросили, рассматривает ли для себя президент какой-то предельный возраст для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью.

«Работа президента у нас регламентируется Конституцией… Видение у него заключается в следовании Конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на встрече со студентами журфака МГУ заявил о том, что Владимир Путин ищет себе преемника, так как не сделать этого было бы безответственно. По словам Киселева, президент думает об этом каждый день. Он подчеркнул, что поиск преемника является общемировой практикой.

Ранее одну из центральных улиц Казани предложили назвать в честь президента России Владимира Путина.