Татьяна Мишина: «В Европе нет фигуристок, как у Тутберидзе, поэтому там говорят про вред прыжков»

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина рассказала о причинах постоянных разговоров о вредности прыжков для фигуристок.

— Чувствуете ли вы, что сейчас живете в особое время, время, когда женское фигурное катание в России выходит на космический уровень?

— Конечно. Всегда говорят, что наименьшие изменения прошли в парном катании. Валова с Васильевым (олимпийские чемпионы 1984 года, — «Спорт день за днем»), одиночники, вставшие в пару, прыгали сальхов, тулуп и двойной аксель, — так и современные парники прыгают практически то же самое. А в одиночном, конечно, колоссальные перемены. Будучи специалистом, смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты (смеется). Это суперталантливые девушки. Сейчас уже в 10-летнем возрасте можно увидеть предпосылки к многооборотным прыжкам. А сейчас ведь и помимо Трусовой со Щербаковой уже выделяются более молодые девушки.

— Та же Камилла Валиева.

— Да, именно. И другие. В интернете выкладываются видео, как они прыгают уже тройные аксели, четверные. Очевидна тенденция на сложность элементов. В Европе таких уже нет. Алексей в своем интервью сказал, что они сегодня прыгают, а что будет завтра — неизвестно. Но не надо думать, что они через два года станут толстыми. И не надо говорить о том, что такие прыжки не надо делать и что они вредны. Хотя вся Европа сейчас начнет говорить об этом, потому что у них нет таких спортсменов, как у Тутберидзе и Арутюняна (тренер двукратного чемпион мира американца Натана Чена, — прим. ред.).

И придется фигурное катание делить на тех, кто прыгает что-то сложное, и тех, кто будет просто кататься и прыгать двойные прыжки, побеждая с двойным акселем. В Америке этот вопрос уже поднимается, думают о каких-то градациях, чтобы не чувствовать себя униженными и оскорбленными. Возможно, кто-то выплывет в США. В одном только Чикаго 40 катков. Путем отбора кто-то появится. Но в ISU будут что-то думать, они не хотят, чтобы конкуренция заглохла.

— Вы видите какой-то вариант развития событий?

— Возможно сделают, как в художественной гимнастике, где медаль можно получить за выступление с отдельным предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента, — «Спорт день за днем»). А в фигурном катании сейчас выиграть у россиянок нереально, и интерес к этому виду спорта начнет пропадать. Как уже говорила, могут сделать выступления без элементов ультра-си, с красивыми вращениями и простыми прыжками, — считает Мишина.

Напомним, что олимпийская чемпионка Алина Загитова занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, а Татьяна Мишина входит в тренерский штаб чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.