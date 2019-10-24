В Татарстане избрали новых судей

Государственный совет Татарстана избрал новых судей. Депутаты республиканского парламента поддержали предложенные кандидатуры.

Судьи выбраны сроком на 5 лет.

Так, в Алькеевском судебном районе на первом участке судьей назначена Ленара Мулюкова.

В Казани по Московскому судебному району на участке №4 выбрана мировым судьей Гузель Салахутдинова, по Ново-Савиновскому судебному району на участке №4 избрали Марата Ибрагимова.

Также депутаты возложили исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №13 по судебному району Набережных Челнов на судью, находящегося в отставке, Миннур Миндубаеву сроком на один год, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.