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В Татарстане избрали новых судей

09:37, 24.10.2019
В Татарстане избрали новых судей
Фото: gossov.tatarstan.ru

Государственный совет Татарстана избрал новых судей. Депутаты республиканского парламента поддержали предложенные кандидатуры.

Судьи выбраны сроком на 5 лет.

Так, в Алькеевском судебном районе на первом участке судьей назначена Ленара Мулюкова.

В Казани по Московскому судебному району на участке №4 выбрана мировым судьей Гузель Салахутдинова, по Ново-Савиновскому судебному району на участке №4 избрали Марата Ибрагимова.

Также депутаты возложили исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №13 по судебному району Набережных Челнов на судью, находящегося в отставке, Миннур Миндубаеву сроком на один год, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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