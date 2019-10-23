Новости авто

08:09 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Nissan может отказаться от бренда Datsun

22:34, 23.10.2019
Nissan может отказаться от бренда Datsun
Фото: datsun.com

Компания Nissan может отказаться от бренда Datsun, говорят источники Reuters. В России автомобили этой марки выпускаются на заводе АвтоВАЗа.

Автопроизводитель Nissan, вероятно, откажется от бренда Datsun и закроет несколько линий сборки по всему миру, чтобы увеличить прибыль за счет сокращений, передает Reuters со ссылкой на источники.

План Nissan призван высвободить ресурсы, чтобы сильнее сфокусироваться на США и Китае, подчеркнули собеседники агентства. Основной удар, скорее всего, придется именно на Datsun. Эти модели производятся в России, Индии и Индонезии.

По словам источников, проблемы начались после того, как компания Nissan в 2014 году начал продажу автомобилей Datsun на небольших для себя рынках, включая Индонезию, Индию, Россию и ЮАР, где она также продает свои машины.

Авто
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров