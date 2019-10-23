Nissan может отказаться от бренда Datsun

Компания Nissan может отказаться от бренда Datsun, говорят источники Reuters. В России автомобили этой марки выпускаются на заводе АвтоВАЗа.

Автопроизводитель Nissan, вероятно, откажется от бренда Datsun и закроет несколько линий сборки по всему миру, чтобы увеличить прибыль за счет сокращений, передает Reuters со ссылкой на источники.

План Nissan призван высвободить ресурсы, чтобы сильнее сфокусироваться на США и Китае, подчеркнули собеседники агентства. Основной удар, скорее всего, придется именно на Datsun. Эти модели производятся в России, Индии и Индонезии.

По словам источников, проблемы начались после того, как компания Nissan в 2014 году начал продажу автомобилей Datsun на небольших для себя рынках, включая Индонезию, Индию, Россию и ЮАР, где она также продает свои машины.