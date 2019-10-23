В Казани побывали участники кругосветного путешествия на «буханке» — видео

Фото: скриншот видео

Трое россиян завершают кругосветное путешествие на УАЗ «буханке». По пути в Москву они проехали и через Казань, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Путешественники посетили 61 страну. Они побывали и в Европе, и в Африке, и в Южной Америке.

Штурман экспедиции Николай Баландинский рассказывает, что центральные дороги в России стали значительно лучше. Дорогу от Владивостока до Читы они проехали за три дня.

Еще один путешественник — Александр Морозов рассказал, что для установления контакта с иностранцами перед экспедицией напечатал календари с президентом РФ Владимиром Путиным.