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Челнинская прокуратура потребовала закрыть пять сайтов, продающих дипломы и свидетельства ЕГЭ

17:42, 23.10.2019
Челнинская прокуратура потребовала закрыть пять сайтов, продающих дипломы и свидетельства ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Прокуратура Набережных Челнов обнаружила в интернете пять сайтов, продающих поддельные аттестаты, дипломы и свидетельства ЕГЭ.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием закрыть доступ к ресурсам, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

«Заявления находятся на стадии судебного рассмотрения», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мае генпрокурор РФ Юрий Чайка подтвердил информацию о блокировке сайтов, демонстрирующих неуважение к российской власти.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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