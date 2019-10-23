Челнинская прокуратура потребовала закрыть пять сайтов, продающих дипломы и свидетельства ЕГЭ
Прокуратура Набережных Челнов обнаружила в интернете пять сайтов, продающих поддельные аттестаты, дипломы и свидетельства ЕГЭ.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием закрыть доступ к ресурсам, передает пресс-служба прокуратуры РТ.
«Заявления находятся на стадии судебного рассмотрения», — говорится в сообщении.
Напомним, что в мае генпрокурор РФ Юрий Чайка подтвердил информацию о блокировке сайтов, демонстрирующих неуважение к российской власти.ПроисшествияОбщество Татарстан
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