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Greenpeace сообщил о возобновлении поставок радиоактивных отходов в Россию

17:23, 23.10.2019 5
Greenpeace сообщил о возобновлении поставок радиоактивных отходов в Россию
Фото: greenpeace.ru

Организация Greenpeace утверждает, что немецкая компания Urenco планирует возобновить поставки ядерных отходов в Россию. Экоактивисты уверены, с предприятия по обогащению Урана в Гронау везут урановые «хвосты».

Российское отделение Greenpeace ссылается на документ правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия.

Также со ссылкой на немецкое издание taz активисты утверждают, что с 2019 по 2022 год в Россию планируется отправить около 12 000 тонн радиоактивных отходов. Более 3,5 тысячи тонн отходов уже отправлено на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, Свердловская область.

Активисты потребовали немедленно прекратить ввоз опасных отходов на территорию страны.

В 2009 году было объявлено, что Urenco прекратила вывоз ядерных отходов из Германии в Россию.

Общество
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 23 окт
    Слушайте, никто в РФ не будет себе во вред принимать отходы, которые не возможно преобразовать в топливо. Урановые хвосты при правильном обогащении можно использовать в реакторах замкнутого цикла. И это плюс. "Зеленые" как всегда передергивают факты.
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  • Ura Orlov 23 окт
    Нет! Нет! Нет! Чужое "Г...о" нам не надо, Народ сопротивляйся!
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  • Анонимно 23 окт
    Если гугл переводчик правильно перевёл документ, то в Россию завозят для обогащения, затем, обратно в Urenco.
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  • Анатолий Калаганов 23 окт
    Они не сообщили. Они сделали вброс. Никаких отходов в РФ не ввозят, потому что это запрещено законом. То, о чем написано, это сырье для переработки и дальнейшего создания топлива.
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  • Анонимно 23 окт
    Ещё бы население Новоуральска что то бы с этого имело...
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