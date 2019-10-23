Greenpeace сообщил о возобновлении поставок радиоактивных отходов в Россию

Организация Greenpeace утверждает, что немецкая компания Urenco планирует возобновить поставки ядерных отходов в Россию. Экоактивисты уверены, с предприятия по обогащению Урана в Гронау везут урановые «хвосты».

Российское отделение Greenpeace ссылается на документ правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия.

Также со ссылкой на немецкое издание taz активисты утверждают, что с 2019 по 2022 год в Россию планируется отправить около 12 000 тонн радиоактивных отходов. Более 3,5 тысячи тонн отходов уже отправлено на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, Свердловская область.

Активисты потребовали немедленно прекратить ввоз опасных отходов на территорию страны.

В 2009 году было объявлено, что Urenco прекратила вывоз ядерных отходов из Германии в Россию.