Александр Брынцев о победе над СКА: «Никто даже и не думал при счете 2:1 опускать руки»

Защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев поделился впечатлениями от победы над питерским СКА (3:2 б).

— За пять дней уже вторую игру играли со СКА. Эти игры чем-то были похожи между собой?

— Конечно, соперник один и тот же. Упорная борьба, так же в одну шайбу разница. Примерно одинаковые игры получились.

— Вышли вперед, потом две шайбы пропустили. Молодцы, что это обстоятельство ребят из колеи не выбило. Настроение в этот момент у вас не упало?

— Это игра, мы пропустили, но надо играть до конца все игры, все 60 минут. Биться до конца. Никто даже и не думал при счете 2:1 опускать руки, и все играли до конца.

— У тебя была сегодня первая, можно сказать, драка в жизни на льду с Плотниковым. Из-за чего произошла стычка с Плотниковым?

— Да просто на пятачке он меня толкнул, я его. Решили выпустить пар.

— Как думаешь, этот момент как-то повлиял на ребят?

— Даже не знаю… Наверное, это завело как-то ребят, но все-таки больше общими стараниями у нас получился такой результат, — сказал Брынцев.