В ФСИН рассказали о выгоде работы бизнеса с заключенными

В ФСИН заявили, что коммерческим структурам выгодно сотрудничать с исполнительными учреждениями, так как заключенные не пьют и не уходят в загулы.

«С нами работать выгодно: у нас рабочие не пьют, в загулы не уходят и все время на месте, и в любой момент их можно пригласить поработать еще», — отметил замдиректора ФСИН РФ Рустам Степаненко.

По его словам, на сегодняшний день уголовно-исполнительная система производит около 100 тысяч видов продукции, к работе привлекаются около 170 тыс. осужденных.

Кроме того, Степаненко подчеркнул, что товары, производимые в колониях, конкурентоспособны. В первую очередь речь идет о швейной продукции, обуви, металлообработке, изделиях из дерева.

Замдиректора ФСИН уточнил, что за прошедший год структуры ФСИН провели 4 тыс. выставок и ярмарок в регионах, заработав порядка 1 млрд рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что специальная система телевидения для заключенных появилась в одном из столичных изоляторов Москвы. В скором времени эта система может появиться во всех СИЗО города.

