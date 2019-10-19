В московских СИЗО появится специальное телевидение для заключенных «ФСИН ТВ»

Фото: Реальное время

Специальная система телевидения для заключенных появилась в одном из столичных изоляторов Москвы. В скором времени эта система может появиться во всех СИЗО города.

Как рассказал правозащитник Иван Мельников, система доступна в двух вариантах: бесплатный пакет каналов «ФСИН ТВ», а также платная возможность посмотреть фильм из предлагаемого списка, включающего порядка 50 кинокартин.

Мельников также назвал «Интерфаксу» стоимость одного фильма на заказ — 199 рублей. Кроме того, через бегущую строку на «ФСИН ТВ» администрация СИЗО сможет доводить до заключенных необходимую информацию.

