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В московских СИЗО появится специальное телевидение для заключенных «ФСИН ТВ»

22:31, 19.10.2019
В московских СИЗО появится специальное телевидение для заключенных «ФСИН ТВ»
Фото: Реальное время

Специальная система телевидения для заключенных появилась в одном из столичных изоляторов Москвы. В скором времени эта система может появиться во всех СИЗО города.

Как рассказал правозащитник Иван Мельников, система доступна в двух вариантах: бесплатный пакет каналов «ФСИН ТВ», а также платная возможность посмотреть фильм из предлагаемого списка, включающего порядка 50 кинокартин.

Мельников также назвал «Интерфаксу» стоимость одного фильма на заказ — 199 рублей. Кроме того, через бегущую строку на «ФСИН ТВ» администрация СИЗО сможет доводить до заключенных необходимую информацию.

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