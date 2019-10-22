Эрдоган: при строительстве атомной станции в Турции погибли два инженера российской компании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал сегодня, что при строительстве АЭС «Аккую» погибли двое сотрудников подрядчика «Росатома». Он принес близким погибших свои соболезнования.

«Я бы хотел начать с того, что от себя лично и от лица турецкого народа я приношу соболезнования в связи с гибелью двух инженеров, участвовавших в реализации проекта «Аккую» и трагически погибших при ДТП», — передает его слова ТАСС.

По данным агентства, авария произошла 19 октября. В результате ДТП погибли два человека. Еще 11 получили различные травмы, причем пять из них уже выписаны из больницы. При этом в числе пострадавших был один россиянин, отметил источник.

Погибшие же были гражданами Украины. Однако они работали в МСУ-90 (субподрядная организация «Титан-2»). В свою очередь «Титан-2» является ключевым подрядчиком строительства АЭС «Аккую», которое ведет «Росатом».

Напомним, что сегодня Эрдоган провел очередные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и они заключили соглашение по ситуации в Сирии.