Новости общества

08:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эрдоган: при строительстве атомной станции в Турции погибли два инженера российской компании

23:39, 22.10.2019
Эрдоган: при строительстве атомной станции в Турции погибли два инженера российской компании
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал сегодня, что при строительстве АЭС «Аккую» погибли двое сотрудников подрядчика «Росатома». Он принес близким погибших свои соболезнования.

«Я бы хотел начать с того, что от себя лично и от лица турецкого народа я приношу соболезнования в связи с гибелью двух инженеров, участвовавших в реализации проекта «Аккую» и трагически погибших при ДТП», — передает его слова ТАСС.

По данным агентства, авария произошла 19 октября. В результате ДТП погибли два человека. Еще 11 получили различные травмы, причем пять из них уже выписаны из больницы. При этом в числе пострадавших был один россиянин, отметил источник.

Погибшие же были гражданами Украины. Однако они работали в МСУ-90 (субподрядная организация «Титан-2»). В свою очередь «Титан-2» является ключевым подрядчиком строительства АЭС «Аккую», которое ведет «Росатом».

Напомним, что сегодня Эрдоган провел очередные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и они заключили соглашение по ситуации в Сирии.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров