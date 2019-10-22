Николай Цулыгин: «Буллит — это не наше. Будем работать над этим»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги поражения от «Авангарда» (1:2 б) в матче регулярного первенства КХЛ.

— Два периода была равная игра. Мы не могли создать моменты, соперник тоже. После гола со вбрасывания мы не дрогнули, жесткая игра, хорошая в обороне. В третьем периоде играли в пять защитников, выбыл Коледов. Но при этом провели лучший третий период в сезоне. Доволен, что в конце забили. Буллит — это не наше. Будем тренировать, работать с вратарями.

— Насколько довольны первой тройкой с появлением Петра Хохрякова. Будете дальше пробовать новых центров?

— Пока ничего не будем менять, все оставим также. Посмотрим, как тройки будут играть в таких сочетаниях.

— Не хотелось наказать Умарка за такое исполнение буллита?

— Игрок исполняет буллит так, как видит. Не забил — плохо для команды. Но другие тоже свои попытки не реализовали. Мы сделаем выводы, — передает слова Цулыгина «Горобзор».