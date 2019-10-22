Ученые: обезжиренные молочные продукты ведут к полноте, а колбасы к раку

Диетологи назвали продукты, которые представляют наибольшую опасность для здоровья человека. Верхнюю ступень антирейтинга занимает рафинированная мука.

Такая мука содержит высокий гликемический индекс. Из-за недостаточного количества глюкозы организм переживает стресс, в результате может развиться такая болезнь, как диабет.

Как отмечает «Иносми», переводившее статью испанской La Vanguardia, опасно употреблять продукты с надписью «низкокалорийные» потому, что в них на самом деле много жира и/или сахара. Колбасы и гамбургеры ведут к раку, обезжиренные молочные продукты, выпечка, снэки, хлопья, энергетические батончики — к полноте.

Ученые подтвердили, что очевидно высокий вред здоровью наносит алкоголь.

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