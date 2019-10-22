В Татарстане застройщик взыскал с конкурента 100 тысяч рублей за фото в «Инстаграме»

Казанский застройщик загородной недвижимости «Корнер» (My Corner by Unistroy) через Арбитражный суд Татарстана взыскал 100 тысяч рублей с ООО «Лайк» — компании «Новадом» из Набережных Челнов.

Суд признал «Лайк» нарушившим исключительные авторские права ООО «Корнер». Это нарушение выразилось в том, что в аккаунте «Новадома» в «Инстаграме» обнаружилось три фотографии проекта дома от «Корнера». Эти фотографии авторы аккаунта использовали для привлечения клиентов.

Как пишет «Коммерсантъ», суд вынес решение без участия ответчика — по данным издания, тот даже не знал о суде.