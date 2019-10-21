«Ак Барс» разгромно победил «Автомобилист»
«Ак Барс» в рамках гостевого матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Автомобилист» — 6:1.
Казанцы открыли счет в начале встречи, дебютную шайбу забросил Олег Ли. Далее на гол Даниса Зарипова хозяева площадки ответили точным выстрелом Никиты Трямкина.
После этого «Автомобилист» не смог распечатать ворота Рейдеборна, а вот хоккеисты «Ак Барса» еще четырежды огорчали вратаря екатеринбуржцев.
«Автомобилист» — «Ак Барс» — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Голы:
0:1 Ли (Основин, 4:18)
0:2 Зарипов (8:57)
1:2 Трямкин (20:52)
1:3 Азеведо (Викстранд, Петров, 26:22)
1:4 Галимов. Э (Педан, 47:08)
1:5 Галиев (Зарипов, Яруллин, 53:24)
1:6 Викстранд (Фрэттин, Азеведо, 55:11)
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