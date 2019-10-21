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Форвард «Ак Барса» Фисенко дисквалифицирован на 1 матч за удар Умарка клюшкой в спину

08:33, 21.10.2019
Форвард «Ак Барса» Фисенко дисквалифицирован на 1 матч за удар Умарка клюшкой в спину
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко на один матч регулярного чемпионата.

Поводом для отстранения игрока казанской команды послужил удар клюшкой в спину форварда «Салавата Юлаева» Линуса Умарка.

«Наложить на нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко наказание по п. 1.6.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Колющий удар клюшкой»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ.

Напомним, «Ак Барс» уступил в первом «зеленом дерби» в сезоне уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:3).

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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