В Татарстане с начала года на стройках погибли два человека

Фото: Максим Платонов

С января по октябрь 2019 года в республике в строительной отрасли произошло 16 несчастных случаев. Два из них закончились смертельным исходом, остальные — тяжелым.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина, за тот же период прошлого года в республике произошел 21 несчастный случай, семь их которых — с летальным исходом.

Кроме того, в сфере охраны труда в строительстве Инспекцией государственного строительного надзора с начала года проведено боле 1 300 проверок.

Так, за нарушение правил и норм охраны труда вынесено почти 300 постановлений на общую сумму 12,1 млн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2019 года в ДТП на дорогах Казани погибли 35 человек, в том числе двое детей.

