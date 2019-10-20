В Елабуге построят переход к причалу почти за 8 млн рублей

Департамент строительства при исполкоме Елабужского района выделит 7,7 млн рублей на благоустройство территории в части строительства пешеходного перехода от пассажирского причала до существующих линий берегоукрепления первой очереди.

От подрядчика потребуется в том числе изготовить сваи из стальных труб, лестницу, каркас тротуара и ограждения, забетонировать сваи, поставить стальные трубы и шары диаметром в 40 миллиметров, смонтировать каркас с ограждением. Работы должны быть завершены до 31 июля 2020 года.

Информация об аукционе появилась 15 октября, заявки принимаются до 23 октября, тогда же состоится и аукцион.