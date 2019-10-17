Казань вошла в десятку самых популярных городов для мужского туризма
Сервис Tvil.ru отобрал самые популярные города, которые мужчины выбирают для осенних поездок в этом году. Казань заняла в рейтинге 10-ю строчку.
При этом в столицу республики едут на самый долгий срок — 9 ночей, говорится в исследовании сервиса.
Сервис рассматривает мужской туризм как отдых с экстремальными развлечениями, спортивными мероприятиями, другими приключениями.
По данным Tvil.ru, туристы-мужчины бронируют поездки в октябре и ноябре без женщин и детей на период от 2 до 9 ночей и тратят на проживание от 850 до 3 500 рублей в сутки. Дешевле всего мужчинам отдыхать в конце осени в Ростове-на-Дону: здесь аренда жилья для отдыха обойдется 850 рублей, в среднем. Дороже всего — в Москве (3,5 тыс. рублей в сутки) и в Лахденпохья (3,3 тыс. рублей в сутки).
Десять городов, популярных у мужчин в конце осени:
- 1. Севастополь — 1518 рублей / 3 ночи;
- 2. Симферополь — 1703 рубля / 2 ночи;
- 3. Санкт-Петербург — 1543 рубля / 3,5 ночи;
- 4. Москва — 3475 рублей / 2,7 ночи;
- 5. Ростов-на-Дону — 850 рублей / 2 ночи;
- 6. Кисловодск — 1120 рублей / 7,5 ночи;
- 7. Шерегеш — 1900 рублей / 6 ночей;
- 8. Лахденпохья — 3325 рублей / 7 ночей;
- 9. Новороссийск — 1500 рублей / 2 ночи;
- 10. Казань — 1250 рублей / 9 ночей.
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