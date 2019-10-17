Казань вошла в десятку самых популярных городов для мужского туризма

Сервис Tvil.ru отобрал самые популярные города, которые мужчины выбирают для осенних поездок в этом году. Казань заняла в рейтинге 10-ю строчку.

При этом в столицу республики едут на самый долгий срок — 9 ночей, говорится в исследовании сервиса.

Сервис рассматривает мужской туризм как отдых с экстремальными развлечениями, спортивными мероприятиями, другими приключениями.

По данным Tvil.ru, туристы-мужчины бронируют поездки в октябре и ноябре без женщин и детей на период от 2 до 9 ночей и тратят на проживание от 850 до 3 500 рублей в сутки. Дешевле всего мужчинам отдыхать в конце осени в Ростове-на-Дону: здесь аренда жилья для отдыха обойдется 850 рублей, в среднем. Дороже всего — в Москве (3,5 тыс. рублей в сутки) и в Лахденпохья (3,3 тыс. рублей в сутки).

Десять городов, популярных у мужчин в конце осени: