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У «зеленого дерби» появился свой кубок — «Чак-чак Cup»

13:45, 19.10.2019
У «зеленого дерби» появился свой кубок — «Чак-чак Cup»

«Зеленое дерби» — противостояние хоккейных клубов «Ак Барс» и «Салават Юлаев» получило свой собственный кубок под названием «Чак-чак Cup».

Об этом уфимский клуб написал сегодня в Twitter, опубликовав также фотографии такого кубка.

Первым обладателем «Чак-чак Cup» станет победитель сегодняшнего матча «Ак барс» — «Салават Юлаев», который пройдет на «Уфа-Арене».

Напомним, что на этот матч хоккеисты обоих клубов выйдут в особенной форме: казанцы подготовили к матчу игровой свитер с флагом Татарстана и с цитатой Габдуллы Тукая, уфимцы — с символикой башкирского клуба и знаменитой фразой Салавата Юлаева: «В священный бой, врага не страшась».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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