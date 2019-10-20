Мужчина в Индии пришел в сознание во время собственных похорон

Во время собственных похорон в Индии 55-летний мужчина пришел в сознание и покачал головой. Это заметил один из присутствующих, когда мужчину опускали в могилу. Похороны прервали и обнаружили, что он жив.

Мужчину немедленно отправили в больницу.

Как передает «РИА Новости», у него обнаружили сильную лихорадку, из-за которой он потерял сознание и казался мертвым. Сообщается, что мужчине стало плохо, когда он пас коз.

