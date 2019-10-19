Туктамышева идет пятой после короткой программы на Skate America
Российские фигуристки выступили неудачно со своими короткими программами на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе Skate America.
Уроженка Удмуртии, чемпионка мира Елизавета Туктамышева без ошибок прыгнула тройной аксель, но в остальных элементах допустила несколько помарок. Из-за этого она опустилась на пятую строчку. Другая россиянка - Анна Щербакова, чьим тренером является Этери Тутберидзе, упала при исполнении дорожки шагов и стала четвертой.
Победу с личным рекордом одержала американка Брэди Теннелл, набравшая 75,10 балла. Еще одна российская фигуристка, Станислава Константинова, заняла 11-ю строчку.
Завтра спортсменки покажут произвольные программы.
1. Брэди Теннелл (США) — 75,10
2. Каори Сакамото (Япония) — 73,25
3. Вакаба Хигучи (Япония) — 71,76
4. Анна Щербакова (Россия) — 67,60
5. Елизавета Туктамышева (Россия) — 67,28
6. Карен Чен (США) — 66,03
7. Эмбер Гленн (США) — 64,71
8. Лим Ын Су (Южная Корея) — 63,96
9. Вероника Малле (Канада) — 56,69
10. И Кристи Лен (Гонконг) — 54,25
11. Станислава Константинова (Россия) — 48,27
12. Мако Ямашита (Япония) — 46,21
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