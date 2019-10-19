Туктамышева идет пятой после короткой программы на Skate America

Фото: gettyimages

Российские фигуристки выступили неудачно со своими короткими программами на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе Skate America.

Уроженка Удмуртии, чемпионка мира Елизавета Туктамышева без ошибок прыгнула тройной аксель, но в остальных элементах допустила несколько помарок. Из-за этого она опустилась на пятую строчку. Другая россиянка - Анна Щербакова, чьим тренером является Этери Тутберидзе, упала при исполнении дорожки шагов и стала четвертой.

Победу с личным рекордом одержала американка Брэди Теннелл, набравшая 75,10 балла. Еще одна российская фигуристка, Станислава Константинова, заняла 11-ю строчку.

Завтра спортсменки покажут произвольные программы.

1. Брэди Теннелл (США) — 75,10

2. Каори Сакамото (Япония) — 73,25

3. Вакаба Хигучи (Япония) — 71,76

4. Анна Щербакова (Россия) — 67,60

5. Елизавета Туктамышева (Россия) — 67,28

6. Карен Чен (США) — 66,03

7. Эмбер Гленн (США) — 64,71

8. Лим Ын Су (Южная Корея) — 63,96

9. Вероника Малле (Канада) — 56,69

10. И Кристи Лен (Гонконг) — 54,25

11. Станислава Константинова (Россия) — 48,27

12. Мако Ямашита (Япония) — 46,21