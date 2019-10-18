Вадим Евсеев: «У нас говорят, что не «Уфа» и «Рубин» выиграли, а что «Зенит» или «Спартак» проиграли»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил свои уходы с пресс-конференций после матчей РПЛ и перепалок с журналистами.

— Вы часто уходите с пресс-конференций, когда вам не нравятся какие-то вопросы.

— Если одно и то же вам говорят на протяжении десяти раз, то, наверное, и вам будет неприятно. Последний раз примерно то же самое случилось. Когда вместо того, чтобы радоваться, задавать вопрос об игре, задают один и тот же вопрос. Просто мне нравится, когда консультированные вопросы задают: об игре, о тактике.

— Вам было когда-нибудь стыдно за свои слова?

— Мне? Нет.

— Вас раздражает, что региональным командам уделяют мало внимания?

— Это приходит со временем. Я всю карьеру провел в московских командах и было приятно внимание. И ты этого не замечал. Лет пять я работаю в разных клубах: Иваново, Хабаровск, Пермь, Уфа. И я начинаю понимать, что мало информации о командах, которые не из Москвы или Санкт-Петербурга. Конечно, мне обидно. Еще если есть результат, то информацию какую-то скажут. Но все равно говорят, что не «Уфа», «Рубин» или «Урал» выиграли, а что «Зенит» или «Спартак» проиграли. И будут обсуждать это, — сказал Евсеев.