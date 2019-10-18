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Лавров рассказал, какие нужны специалисты России в условиях внешних вызовов

22:15, 18.10.2019
Лавров рассказал, какие нужны специалисты России в условиях внешних вызовов
Фото: kremlin.ru

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что России нужны специалисты с широкой эрудицией и передовыми навыками в условиях внешних вызовов.

По его словам, сегодня, когда мировую политику продолжает «лихорадить» и Россия сталкивается с многочисленными внешними вызовами, растет спрос на специалистов с широчайшей эрудицией и самыми передовыми навыками, передает «РИА Новости».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о трех качествах «человека будущего». По его мнению, это высокая степень креативности, системное мышление и умение достигать результатов.

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