Греф назвал основные качества «человека будущего»

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о трех качествах «человека будущего».

Это высокая степень креативности, системное мышление и умение достигать результатов.

По его словам, через эти «сита» проходит большое количество людей на входе, в конечном итоге «в воронке остается очень маленькое количество», пишет RT. Греф привел пример — из 7 млрд человек будут отсеяны 6 млрд.

Греф подчеркнул, что людей с вышеперечисленными качествами надо готовить в детском саду, школе, вузе и воспитывать всю жизнь.

Ранее Греф отметил, что России нужны «другого качества чиновники».