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Греф назвал основные качества «человека будущего»

14:27, 25.09.2019 3
Греф назвал основные качества «человека будущего»
Фото: realnoevremya.ru

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о трех качествах «человека будущего».

Это высокая степень креативности, системное мышление и умение достигать результатов.

По его словам, через эти «сита» проходит большое количество людей на входе, в конечном итоге «в воронке остается очень маленькое количество», пишет RT. Греф привел пример — из 7 млрд человек будут отсеяны 6 млрд.

Греф подчеркнул, что людей с вышеперечисленными качествами надо готовить в детском саду, школе, вузе и воспитывать всю жизнь.

Ранее Греф отметил, что России нужны «другого качества чиновники».

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    Это точно!!!
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  • Анонимно 25 сен
    Вот Грефа, например, с яселек готовили...
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  • Анонимно 25 сен
    Надо развиваться в течение всей жизни. Чем больше человек знает и умеет, и чем больше личных и профессиональных качеств (позитивных) в нём развито, тем лучше.
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