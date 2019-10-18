Правительство РФ дополнительно выделило 285 млн рублей на подготовку к ЧЕ-2020

По распоряжению кабмина правительство России выделит дополнительные средства на проведение матчей чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге.

Исходя из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Минспорт РФ получит из бюджета еще более 285 млн рублей.

Напомним, в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также четвертьфинал турнира. Ранее сообщалось, что власти Петербурга попросят федеральных денег для проведения финала Лиги чемпионов.